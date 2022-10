Marzia Capezzuti scomparsa da Pontecagnano, Chi l’ha visto: “Trovato un corpo in decomposizione” Chi l’ha visto su Twitter: “Cadavere ritrovato presso un casolare tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Test del Dna per identificarlo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione sarebbe stato ritrovato in un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, dove da mesi si cerca la giovane Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa da Pontecagnano lo scorso 7 marzo. A rivelarlo è la trasmissione Chi l'ha visto di Rai Tre, che in un tweet scrive: "Marzia Capezzuti: Secondo Fonti di “#chilhavisto, un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato durante ricerche presso un casolare tra #PontecagnanoFaiano e #MontecorvinoPugliano. Test Dna per l’identificazione. Riserbo della procura di Salerno".

Ancora presto, quindi, per dire che possa trattarsi proprio di Marzia. Bisognerà aspettare l'esito degli esami autoptici e del test del Dna sul corpo che Chi l'ha visto afferma essere stato ritrovato per capire di chi possa trattarsi. Stamattina, carabinieri e Vigili del fuoco hanno perlustrato i boschi di San Benedetto in località Faiano di Pontecagnano, la città dove la giovane viveva prima di scomparire nel nulla. La Procura di Salerno, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere, mantiene il massimo riserbo. Ma si pensa che le forze dell'ordine abbiamo cercato forse proprio la donna sparita nel nulla lo scorso 7 marzo. Lo ha spiegato Chi l'ha visto?, il programma in onda su Rai3 che da tempo segue la vicenda.