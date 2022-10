Marzia Capezzuti, scomparsa da Pontecagnano: carabinieri e vigili perlustrano i boschi Carabinieri e vigili impegnati nelle ricerche in un bosco a Pontecagnano: forse alla ricerca di Marzia Capezzuti, la giovane scomparsa. Bocche cucite in Procura.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La scomparsa di Marzia Capezzuti torna in auge: questa mattina, carabinieri e Vigili del fuoco hanno perlustrato i boschi di San Benedetto in località Faiano di Pontecagnano, la città dove la giovane viveva prima di scomparire nel nulla. La Procura di Salerno, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere, mantiene il massimo riserbo. Ma si pensa che le forze dell'ordine abbiamo cercato forse proprio la donna sparita nel nulla lo scorso 7 marzo. Lo ha spiegato Chi l'ha visto?, il programma in onda su Rai3 che da tempo segue la vicenda.

La vicenda di Marzia Capezzuti

La storia di Marzia Capezzuti e della sua scomparsa è particolare: non si sa neppure con precisione quando sia scomparsa, ma si ritiene che sia accaduto lo scorso 7-8 marzo, la notte del suo compleanno. La giovane nel 2019 avrebbe denunciato il compagno per percosse, circostanza che coinciderebbe anche con le testimonianze di chi in paese l'aveva vista camminare a malapena, come presa a botte. La Procura di Salerno ha aperto una inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone, accusate di omicidio e occultamento di cadavere: i genitori della ragazza, che vivono a Milano, avrebbero poi appreso della scomparsa della figlia solo in seguito all'apertura delle indagini da parte della Procura del capoluogo della Valle dell'Irno. Una vicenda insomma particolarmente fumosa e dai contorni tutt'altro che chiari, ma che tuttavia questa mattina potrebbe aver visto una svolta improvvisa. Bocche cucite dalla procura di Salerno: ma la sensazione è che gli inquirenti potrebbero aver imboccato la giusta pista per risolvere il caso.