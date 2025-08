Mark Zuckerberg in Campania con il mega-yacht, a Ischia gli regalano i cornetti tipici

Mark Zuckerberg (a sinistra). Lo yacht Launchpad (a destra)

Tappa a Ischia per Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan. Il patròn di Facebook è attraccato a sorpresa al largo dell'isola verde ieri mattina con il mega-yacht Launchpad, da 300 milioni di dollari, ancorato proprio di fronte all'hotel di lusso Regina Isabella di Lacco Ameno. Gli ischitani hanno accolto la coppia di multimiliardari americani con la tradizionale ospitalità, facendo dono di una fornitura di cornetti tipici. Non sono mancate le visite ai luoghi iconici come il Castello Aragonese e i Giardini Eden.

La visita in Campania di Mr Facebook

La flotta di Zuckerberg non sta passando inosservata nelle acque della Campania. In questi giorni ha attirato l'attenzione dopo essere stata ormeggiata al largo di Napoli, di fronte alla Villa Comunale. Del resto, il mega-yacht Launchpad, l'imbarcazione lunga 118 metri che costa 300 milioni di dollari, non rischia di passare certo inosservato. Ad affiancarlo la nave di supporto Wingman di 67 metri, con elisuperficie ed elicottero a bordo, e i tender di appoggio.

Mr Facebook, considerato uno degli uomini più ricchi e influenti della terra – il gruppo Meta possiede anche Instagram e Whatsapp, le piattaforme social più utilizzate al mondo, è ormai un habitué delle coste campane, dove è tornato per il secondo anno consecutivo. Nel 2024, con il Launchpad trascorse l'estate tra le costiere amalfitana, sorrentina e Capri. Gli Zuckerberg conoscono bene la zona, in quanto proprio nel 2012 sono stati in viaggio di nozze in Campania. La coppia ha avuto poi tre figlie, l'ultima delle quali nata nel 2023.