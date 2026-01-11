Marito e moglie morti nel laghetto nel Beneventano: cause accidentali, oggi i funerali

I coniugi Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo e il luogo del ritrovamento dei corpi

Si svolgeranno oggi, 11 gennaio, i funerali di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, i due coniugi deceduti nel pomeriggio di venerdì a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento; le salme sono state rilasciate subito dopo l'esame, l'ipotesi è di morte accidentale. Le esequie sono state fissate per le 14.45 presso il Santuario dell'Assunta.

I coniugi morti nel Beneventano

I corpi sono stati rinvenuti venerdì sera in contrada Sant'Antuono, località Pineta. Quello della donna era all'interno di un piccolo laghetto artificiale, mentre quello dell'uomo era poco distante. Le loro posizioni fanno ritenere che si sia trattato di un incidente: è verosimile simile che i due siano rimasti vittima di un malore o di una caduta e che non siano riusciti a chiedere aiuto. Le salme, portate presso l'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento su disposizione del pm Maria Dolores Del Gaudio, sono state esaminate dal medico legale Francesco La Sala; dalla visita esterna non sono emersi elementi tali da ritenere una dinamica diversa.

Lutto cittadino a Guardia Sanframondi

Il sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, insieme ai consiglieri e agli assessori, ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giornata dei funerali, in segno di rispetto per la coppia scomparsa, molto nota nel piccolo centro del Beneventano che conta poco meno di 5mila abitanti. L'amministrazione ha invitato a manifestare il cordoglio anche con la sospensione delle attività commerciali durante lo svolgimento delle esequie; durante la giornata le bandiere saranno esposte a mezz'asta davanti alla Casa Comunale.