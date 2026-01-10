Marito e moglie trovati morti in un laghetto: tragedia in provincia di Benevento

I cadaveri di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, marito e moglie, sono stati rinvenuti nella serata di ieri, 9 gennaio, in un laghetto a Guardia Sanframondi. Disposta l’autopsia.

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Guardia Sanframondi, piccola cittadina nella provincia di Benevento, dove nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio, i cadaveri di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, marito e moglie, sono stati ritrovati in un laghetto artificiale in contrada Sant'Antuono. I due coniugi – 84 anni lui, 86 anni lei – si erano allontanati da casa intorno alle 17 di ieri, per recarsi in un'area attrezzata per i pic-nic; verso sera, i familiari, non vedendoli rincasare, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e del Nucleo Fluviale di Benevento: sono stati proprio i pompieri a individuare i corpi dei due anziani nel laghetto artificiale. I cadaveri sono stati recuperati e affidati ai sanitari del 118, che però, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di marito e moglie.

Disposta l'autopsia sui cadaveri di marito e moglie

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire cosa sia accaduto ai due coniugi. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti: quella più accreditata è quella del tragico incidente; uno dei due anziani potrebbe essere caduto nel laghetto, trascinando con sé anche l'altro. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, dopo essere state recuperate, le due salme sono state trasportate all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale San Pio di Benevento, dove nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia.