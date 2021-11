Mario Gaio, poliziotto in pensiona, festeggia 100 anni: gli auguri anche dal Questore Compie cent’anni Mario Gaio, ex poliziotto della Questura di Caserta, oggi in pensione. Anche il Questore Borrelli si è recato a casa sua per gli auguri di rito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande a Caserta per i cento anni di Mario Gaio, ex primo dirigente della Polizia di Stato. In congedo dal 30 novembre 1986, per lui oggi anche gli auguri da parte del questore Antonio Borrelli, che si è recato a casa dell'anziano poliziotto assieme al commissario ruolo direttivo speciale Girolamo Vendemia ed altre autorità del corpo di Polizia di Stato, tra cui il direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta ed ad una ristretta rappresentanza della locale sezione casertana dell' Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Nato a Napoli ma "casertano di adozione" come specificano dalla Polizia di Stato, Mario Gaio (omonimo del grande generale romano ai tempi della Res Publica), si è laureato in Giurisprudenza nel 1947 esercitando la professione fino al 1951, anno in cui è entrato a far parte della polizia. Prima al commissariato di Domodossola, poi alla Questura di Novara, ha diretto anche il commissariato di polizia di Cava de' Tirreni. Nel 1966 si è quindi insediato alla Questura di Foggia ed infine è arrivato in quella di Caserta, dove è rimasto fino al 30 novembre 1986, quando è andato in pensione. Questo invece il messaggio della sezione di Caserta dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha commentato: