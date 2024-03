Marinaio morto a bordo di una nave nel porto di Napoli: la vittima è Gaspare Davì Trapanese, 45 anni, è Gaspare Davì il marinaio morto nella serata di ieri nel porto di Napoli, schiacciato da un rimorchio su una nave GNV. Gaspare Davì lascia la moglie e due figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Gaspare Davì: è lui il marinaio di 45 anni morto schiacciato da un rimorchio sulla nave Antares di GNV, ormeggiata nel porto di Napoli, nella serata di ieri; trapanese, Gaspare Davì lascia la moglie e due figli. A proposito dell'incidente che è costato la vita al marinaio 45enne, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale scrive:

Intorno alle ore 19.50, a bordo del traghetto ro-pax Gnv Antares, ormeggiato al terminal Grandi Navi Veloci, nella Calata del Piliero, tra Calata Porta di Massa e il Molo Angioino, un marittimo trapanese di 45 anni, membro dell'equipaggio della nave, è morto schiacciato da un carrello, un mezzo pesante utilizzato nella movimentazione della merce durante le operazioni di carico e scarico della nave. La nave, in servizio regolare, era prossima alla partenza per il porto di Palermo. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare, un lavoro di cui se ne occuperà la magistratura

Il cordoglio per la morte di Gaspare Davì

Tanti i messaggi che sono comparsi sui social network quando la notizia della morte di Gaspare Davì si è diffusa. L'associazione della Banda Musicale della Città di Paceco, ad esempio, scrive: Il Presidente, il Direttivo, il Maestro e tutti i componenti della Banda musicale Città di Paceco sono vicini al grande dolore che ha colpito la nostra Giovanna e i suoi piccoli figli. La morte prematura del marito e padre Gaspare Davì durante il suo lavoro in nave a Napoli, è terribile. Gaspare è stato un marito e padre meraviglioso, oggi è per sempre un Angelo che veglierà su di voi".

Anche la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in una nota del presidente Andrea Annunziata, ha espresso il cordoglio per la morte del marinaio: "Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore, ai lavoratori suoi colleghi e alle imprese portuali. Siamo vicini a tutte le persone coinvolte e a quelli che sono impegnati tutti i giorni in un lavoro così complesso e delicato come le operazioni di bordo".