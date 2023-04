Maria Francesca, 6 anni, ha una rara malattia ai polmoni: non può correre. Salvata al Policlinico di Napoli La bambina è stata sottoposta a un intervento di chirurgia mini-invasiva al Policlinico Federico II di Napoli: grazie all’operazione, ora può tornare a correre e giocare.

A cura di Valerio Papadia

Il professor Ciro Esposito con Maria Francesca e la sua famiglia

A causa di una rara malattia polmonare, la sindrome del lobo medio, Maria Francesca, una bimba di soli 6 anni, non poteva correre, giocare, fare insomma le cose che fanno tutti i bambini della sua età. Grazie a un intervento di chirurgia mini-invasiva, a cui si è sottoposta al Policlinico Federico II di Napoli, Maria Francesca ha potuto però tornare alla sua vita normale.

Il professor Ciro Esposito, a capo dell'equipe di Chirurgia Pediatrica del Policlinico che ha operato Maria Francesca, ha spiegato meglio la patologia da cui la bimba era affetta: Maria Francesca era affetta da una sindrome del lobo medio, una condizione clinica in cui progressivamente il lobo medio del polmone, in questo caso il destro, subisce un riassorbimento dell’aria presente al suo interno, fino ad un vero e proprio ‘schiacciamento' e alla perdita della sua funzione ventilatoria. All’interno del lobo non funzionante e del relativo bronco si accumulano secrezioni infette e tutto questo causa continue e sempre più gravi infezioni respiratorie".

Il chirurgo ha poi spiegato nel dettaglio anche l'intervento a cui la bambina è stata sottoposta, reso possibile soprattutto grazie all'elevata tecnologia di cui il Policlinico Federico II è dotato: "Grazie all'iniezione vascolare del verde indocianina siamo riusciti ad evidenziare facilmente i vasi polmonari che irroravano il lobo medio e sintetizzarli con la nuova tecnologia di sintesi tissutale ad ultrasuoni introdotti attraverso delle piccole cannule da 3 millimetri e per chiudere il bronco medio infetto abbiamo utilizzato delle suturartici automatiche del diametro di 5 millimetri".

Maria Francesca ha dedicato un disegno al chirurgo che l'ha operata

Come detto, Maria Francesca ha potuto fare ritorno a casa e alla sua vita da bambina di 6 anni, ma prima di lasciare l'ospedale ha voluto dedicare un disegno al professor Esposito, colui che l'ha operata e l'ha salvata. Il disegno raffigura proprio il chirurgo con tanto di camice e stetoscopio; campeggia poi la scritta: "Ti voglio molto bene Prof. Esposito".