Senza liste Maresca cambia strategia: più aggressivo contro Manfredi. Ma non ha sostegno dei suoi

Catello Maresca cambia atteggiamento: più aggressivo contro Gaetano Manfredi per compensare in visibilità la perdita di ben tre liste a sostegno. Ma il candidato del centrodestra non ha un gran sostegno da parte della sua stessa coalizione e quindi finisce col trovarsi da solo col cerino in mano ad ogni battuta contro l’aspirante sindaco di Pd e M5S.