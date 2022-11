Mareggiata a Capaccio Paestum, le onde lasciano la carcassa di un cavallo sulla spiaggia La carcassa di un cavallo è stata riportata a riva da una mareggiata a Capaccio Paestum, nel Salernitano. La scoperta degli uomini del Noetaa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cavallo rinvenuto in spiaggia.

La carcassa di un cavallo è stata portata a riva da una mareggiata: è accaduto in provincia di Salerno, a Capaccio Paestum, in località Laura. A fare l'amara scoperta sono stati gli uomini del Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente, diretto dal vice coordinatore provinciale Rosario Di Crisci, durante un comune servizio di monitoraggio ambientale sul territorio. Non è chiaro se l'animale provenga dai dintorni: tuttavia, le condizioni apparentemente "intatte" del corpo lasciano supporre che possa essere stato una vittima del maltempo di ieri in zona.

Il cavallo rinvenuto in spiaggia.

Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria del Porto di Agropoli, assieme alla Polizia Municipale e al personale medico sanitario dell’Azienda Sanitaria Veterinaria locale. L'area, che si trova nei pressi di un noto lido balneare della zona, è stata subito transennata, ed è stata attivata la procedura per il recupero e lo smaltimento della carcassa del cavallo. Si cercherà poi di capire a chi appartenesse: fondamentale sarà soprattutto il microchip (obbligatorio dal 2009 per tutti gli ordini di equini), che permetterà di risalire al proprietario. Poi toccherà capire le circostanze che hanno portato il cavallo a finire in mare, e come sia finito in spiaggia portato dalla mareggiata. Indagini che le forze dell'ordine hanno già avviato e che nelle prossime ore potrebbero meglio definire la vicenda che ha portato al decesso del povero animale.