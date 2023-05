Mare Fuori 4, De Luca sul set con gli attori: “Fiction che restituisce immagine positiva” Il presidente De Luca ha visitato questa mattina il set per l’avvio delle riprese della quarta stagione della fiction Mare Fuori.

A cura di Nico Falco

Sono partite oggi le riprese per la quarta stagione di "Mare Fuori", la fiction, prodotta da Rai Fiction e Picomedia col sostegno di Film Commission (fondazione in house della Regione Campania), che vede protagonisti i ragazzi di un istituto di pena minorile di Napoli, ispirato a quello sull'isolotto di Nisida. Per il primo ciak era presente anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha voluto incontrare il cast e la troupe.

Nel corso dell'incontro il governatore si è complimentato del lavoro svolto e ha porto gli auguri per quello in via di realizzazione:

Vi dobbiamo gratitudine, perché trasmettete un'immagine, una volta tanto, positiva, bella, di Napoli, del Sud, di gente anche che combatte. Qui la sofferenza non è un concetto letterario, c'è gente che veramente ha problemi di miseria, di fame, e che vive con grande dignità. Quindi, avere anche sulle emittenti televisive un'immagine bella della nostra umanità e non solo di cattiveria, di violenza, ma anche di gente che combatte, è una bella cosa, ripristina in qualche modo l'immagine di Napoli e del Sud. Per questo motivo dovremmo esservi grati.

De Luca si è poi rivolto direttamente ai giovani attori:

Ovviamente un grande augurio e un in bocca al lupo per la vostra vita. Credo che sia un'esperienza davvero straordinaria, di vita e di professione, quindi vi auguro davvero di avere un futuro bellissimo. Dovete combattere perché non vi regalerà niente nessuno. Non fumate, perché il fumo fa male. Fate le persone serie, divertitive, amatevi, lasciate perdere alcol, droga, stupidaggini che non servono nella vita.

In conclusione ha ringraziato l'autorità marittima, che ospita le riprese, sottolineando la bellezza dello stile architettonico : il set principale, infatti, è nella base della Marina Militare, tra il porticciolo del Molosiglio e il Molo San Vincenzo, dove è stato ricreato l'ipm, che nella realtà si trova a Nisida, nella zona occidentale della città.