Trasporto pubblico a Napoli

Marano, voragine si apre in strada: camion ci finisce dentro. Traffico in tilt Il cedimento in via Piave. La linea bus 165 dell’Anm in partenza dal Cardarelli ha dovuto cambiare il percorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una voragine si è aperta oggi pomeriggio in strada a Marano, in provincia di Napoli. La grossa buca ha inghiottito la ruota posteriore di un camion, che è rimasto intrappolato. Il cedimento è avvenuto all'incrocio tra via Piave e Corso Mediterraneo, due strade centrali molto trafficate della cittadina dell'area nord di Napoli. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale ed i tecnici della Protezione Civile. A causa dello sprofondamento in località via Piave, la linea bus 165 dell'Anm in partenza dal Cardarelli ha dovuto limitare il proprio percorso al Corso Italia, proseguendo fino al Corso Europa e ritorno.

Traffico paralizzato a Marano

Il traffico, a causa del dissesto verificatosi in via Piave, è andato in tilt, con lunghe code in tutta la città. La strada è stata poi transennata dagli operai per consentire le operazioni di scavo e le indagini nel sottosuolo per capire cosa possa aver causato la voragine. La circolazione è rimasta paralizzata anche nelle strade limitrofe, come via Tagliamento, costringendo a lunghe attese gli automobilisti.

Un mese fa un altro cedimento a Poggiomarino

Solo il 20 febbraio scorso, una maxi-voragine si era aperta in strada a Poggiomarino, inghiottendo un furgone. La strada era stata talmente invasa dall'acqua che il manto non aveva più retto e si era sgretolato. Si era creata così una voragine enorme, che ha inghiottito un furgone. L'episodio a Poggiomarino, in provincia di Napoli, a causa del guasto di una conduttura della rete idrica. Nel caso specifico a finirci dentro è stato un furgone della Gori, la società che si occupa della gestione del servizio idrico nella provincia di Napoli.