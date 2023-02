Maxi voragine in strada dopo un guasto a una conduttura: inghiottito un furgone È accaduto a Poggiomarino, nella provincia di Napoli: il video del furgone inghiottito dalla voragine è stato rilanciato sui social del deputato Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

La strada è stata talmente invasa dall'acqua che il manto non ha più retto e si è sgretolato: si è creata così una voragine enorme, che ha inghiottito un furgone. L'episodio a Poggiomarino, in provincia di Napoli: come detto, a causa del guasto di una conduttura della rete idrica, una strada della cittadina è stata completamente invasa dall'acqua. Il manto stradale si è così disintegrato, lasciando spazio a un grosso buco nel terreno: ironia della sorte, a farne le spese è stato un furgone della Gori, la società che si occupa della gestione del servizio idrico nella provincia di Napoli.

A rendere noto l'episodio è stato il deputato partenopeo Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi profili social ha rilanciato un video dell'accaduto, inviatogli da un cittadino. Le immagini mostrano il furgone della Gori quasi completamente inghiottito dalla voragine.

Purtroppo, non è la prima volta che, a Napoli e in provincia, si verificano episodi del genere. È già capitato che voragini apertesi improvvisamente in strada abbiano inghiottito veicoli parcheggiati, oppure messo a rischio la sicurezza di edifici. A Napoli, nel luglio del 2022, è capitato che una voragine inghiottisse invece tre persone, che sono sprofondate improvvisamente insieme alla strada, in via Posillipo: fortunatamente per loro, soltanto ferite lievi.