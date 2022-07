Voragine a Posillipo, tre persone ferite: area transennata, ipotesi infiltrazione d’acqua Si apre una voragine su via Posillipo, ferite tre persone. Protezione Civile sul posto, forse una infiltrazione d’acqua tra le cause.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una voragine si è aperta questa mattina su via Posillipo, davanti al civico 77 dove si trova un condominio. Tre le persone rimaste ferite: stavano passando in quel momento sul marciapiedi e sono state inghiottite dalla voragine, che sarebbe stata provocata a quanto pare da una grossa infiltrazione d'acqua. Protezione Civile che poi è giunta sul posto per transennare l'area, dove ora non si può più passare in attesa degli interventi dei tecnici.

La voragine si è aperta questa mattina: a finirci dentro, letteralmente, tre persone che si trovavano in quel momento sul marciapiede. Portati in ospedale per le cure mediche del caso, le loro condizioni sono buono: se la caveranno con prognosi varie dai 10 ai 30 giorni. Il cedimento è avvenuto proprio davanti l'ingresso del condominio, al numero 77 di via Posillipo: gli agenti di polizia giunti sul posto hanno dovuto far rimuovere le automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze dell'area per consentire i soccorsi, ma in breve tempo dopo l'intervento del carro attrezzi del Comune di Napoli la strada è stata liberata. Il Comune di Napoli ha fatto sapere che i tecnici sono già al lavoro per risolvere la vicenda, "provocata probabilmente da una copiosa infiltrazione di acqua", si legge in una nota. “Napoli se e cade a pezzi e solo per fortuna questa volta delle persone non hanno subito gravi danni", ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, "ma la prossima? Non possiamo affidarci alla sorte, servono manutenzione e controlli scrupolosi. Da anni via Posillipo andrebbe rifatta e invece è ridotta in uno stato pietoso", ha concluso Borrelli.