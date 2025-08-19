Mappatella Beach, all’alba trovato morto in spiaggia 28enne

La spiaggia di Napoli, sul lungomare, nota come "Mappatella Beach"

Mappatella Beach, così si chiama la spiaggia popolare per eccellenza che bagna Napoli. Lì alle prime luci del giorno di oggi, alle 6.30 del mattino circa, il 113 viene allertato per la presenza di un corpo, esanime, a riva. Chi si avvicina sono persone che fanno una passeggiata o vanno a correre, si allertano, chiedono soccorsi. Si tratta di un uomo che non da alcun segno vitale. Arriva la polizia e conferma che purtroppo è morto.

Gli agenti della Questura di Napoli delimitano la zona, da un primo esame esterno il cadavere non presentava segni di violenza quindi occorreranno analisi per capire come sia morto. Identificato come un algerino di 28 anni, il cui corpo, ora, è sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte.