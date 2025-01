video suggerito

Contro la Zona rossa a Napoli, manifestazione dei collettivi di sinistra in piazza Municipio Alcuni collettivi partenopei hanno annunciato una manifestazione contro le zone rosse, istituite dal prefetto nelle zone centrali di Napoli fino al mese di marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La zona rossa in piazza Trieste e Trento a Napoli

"Contro zone rosse e abusi di polizia: mobilitiamoci!". Con queste parole, alcuni collettivi partenopei di sinistra hanno annunciato, per le ore 15 di oggi, venerdì 10 gennaio, una manifestazione contro le zone rosse istituite nelle zone centrali di Napoli dal prefetto Michele di Bari fino al prossimo mese di marzo. Il presidio si terrà in piazza Municipio, davanti Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. "Interrogheremo il sindaco Gaetano Manfredi sulla vicenda zone rosse. Sarà un momento in cui contesteremo questa disposizione e l'intero pacchetto sicurezza del governo" spiegano gli organizzatori della manifestazione. "Il sindaco Manfredi e il prefetto Di Bari – si chiedono ancora i collettivi – sono i burattini del governo o hanno veramente a cuore le sorti di Napoli, che di emergenze ne ha ben altre?".

Cosa prevedono le zone rosse istituite a Napoli fino a marzo 2025

L'obiettivo delle zone rosse istituite dal prefetto di Napoli Michele di Bari è quello di tenere lontani, dalle principali strade della città, violenti e pregiudicati. Le zone rosse, infatti, sono state istituite nelle zone più frequentate di Napoli, soprattutto da giovani e giovanissimi: Chiaia, Vomero, Decumani e la zona della Stazione Centrale; le aree in cui, purtroppo, spesso si registrano episodi di violenza.

Nella fattispecie, le zone rosse prevedono il divieto di stazionare, nelle strade previste dall'ordinanza, "ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati".