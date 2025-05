video suggerito

Mangia ovuli di crack per evitare l'arresto: 57enne salvata in ospedale a Napoli Durante la perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione, a Poggiomarino, la donna ha ingerito alcuni ovuli di crack per evitare l'arresto: la 57enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale, poi è stata arrestata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nel tentativo disperato di evitare l'arresto, ha ingerito alcuni ovuli di crack, mettendo in pericolo la sua stessa vita: trasportata in ospedale, una donna di 57 anni è stata operata dai medici e, successivamente, arrestata dai carabinieri. La vicenda a Poggiomarino, nella provincia di Napoli: i carabinieri, nel corso di un blitz antidroga, hanno fatto irruzione nell'abitazione della 57enne; la donna, alla vista dei militari dell'Arma, ha ingoiato alcuni ovuli di crack. I carabinieri, contestualmente, hanno rinvenuto e sequestrato un paio di dosi di crack, un bilancino di precisione e 60 euro in contanti.

La donna è stata operata per rimuovere gli ovuli di droga

La 57enne, nel frattempo, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli: i medici hanno estratto dal suo stomaco 9 ovuli contenenti alcuni grammi di crack; fortunatamente, per la donna non ci sono state gravi complicazioni. Una volta stabilizzate le sue condizioni di salute, i carabinieri hanno proceduto all'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: per la 57enne si sono aperte le porte del carcere, in attesa di giudizio.