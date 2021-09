Manfredi si sdoppia: chiusura campagna Pd a Scampia e M5S in centro allo stesso orario Venerdì 1° ottobre è prevista la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, prima del voto del 3 e 4 ottobre. Le locandine degli eventi in programma con Pd e M5S, i partiti che sostengono l’ex ministro, indicano però lo stesso orario, in due zone della città non proprio vicine.

A cura di Valerio Papadia

Il dono dell'ubiquità non è tra i requisiti richiesti a un candidato sindaco, ma averlo non guasta. Sembrerebbe esserne dotato Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli con il Pd e il Movimento 5 Stelle, che venerdì 1° ottobre chiuderà la sua campagna elettorale prima del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Le locandine degli eventi conclusivi della campagna dell'ex rettore della Federico II ed ex ministro dell'Università, con Pd e M5S, infatti, indicano entrambe lo stesso orario: alle 17 con il Partito Democratico a Scampia, con il ministro del Lavoro Andrea Orlando; sempre alle 17 con il Movimento 5 Stelle in piazza Dante, al centro storico, con l'ex premier Giuseppe Conte.

Si tratta sicuramente di un errore grafico: una delle due manifestazioni si svolgerà prima o dopo l'altra, dal momento che Manfredi, come tutti, non può essere ubiquo. Il candidato sindaco del centrosinistra, però, sperimenterà sicuramente il traffico di Napoli, dal momento che spostarsi da Scampia, periferia settentrionale della città, fino alla centralissima piazza Dante, o viceversa, non è impresa facile.

Elezioni Comunali a Napoli, si vota 3 e 4 ottobre

Come detto, i napoletani saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Oltre al già citato Gaetano Manfredi, candidato con il centrosinistra, in lizza per la poltrona di Palazzo San Giacomo ci sono anche Catello Maresca, Alessandra Clemente e Antonio Bassolino. Se le preferenze dei napoletani non saranno nette, vale a dire se nessuno dei quattro candidati raggiungerà il 50% + 1 dei voti, si procederà con il ballottaggio tra i due candidati più votati, previsto per il 17 e 18 ottobre 2021.