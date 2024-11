Manfredi: “Napoli era isolata, ora è esempio per l’Italia”, lettera ai dipendenti comunali dopo l’elezione Anci

video suggerito

La lettera del sindaco Manfredi ai dipendenti comunali dopo l'elezione a presidente nazionale dell'Anci: "Napoli continuerà a crescere"

A cura di Pierluigi Frattasi

"La mia priorità è e sarà sempre Napoli. Questo nuovo ruolo di Presidente di Anci mi consentirà di lavorare, con ancor più forza e convinzione, per dare risposte concrete ai bisogni dei nostri concittadini e per consentire al nostro Ente di superare anni di isolamento istituzionale di cui, ancor oggi, soffriamo gli effetti negativi. Insieme, abbiamo imboccato un percorso virtuoso. È un bel giorno per Napoli. È un bel giorno per i Napoletani". Sono le parole che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scritto in una lettera ai 5mila dipendenti del Comune, all'indomani dell'elezione a presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani, avvenuta a Torino.

La lettera di Manfredi ai dipendenti comunali

Il primo cittadino, in questo momento di grande soddisfazione per la città, ci ha tenuto a ringraziare anche le migliaia di lavoratori del Comune di Napoli che ogni giorno sono impegnati negli uffici e nelle strade del capoluogo partenopeo per offrire servizi pubblici ai cittadini e ai turisti. "Il traguardo da me raggiunto – scrive – è il traguardo di ognuno di Voi. Ciò che abbiamo realizzato, insieme, non deve tuttavia farci perdere di vista le sfide che abbiamo dinanzi a noi; oggi, più che mai, occorre infatti che il Comune di Napoli sia ancor di più da esempio e da traino per il nostro meraviglioso Sud e per tutti i Comuni del nostro splendido Paese".

"Come sicuramente saprete – scrive il primo cittadino – nel corso della 41esima Edizione dell’Assemblea Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si è tenuta in questi giorni a Torino, ho ricevuto l’onore di essere eletto, da Sindaco di Napoli, Presidente dell’Assemblea. Si tratta di un traguardo che possiamo definire, senza timore di smentita, storico: è la prima volta infatti, che la Città di Napoli vede eletto il proprio Primo Cittadino quale Sindaco dei Sindaci d’Italia. Sento, in queste ore di felicità e soddisfazione, la necessità di condividere con Voi tutti questo traguardo; un traguardo che non sarebbe stato raggiungibile senza il contributo quotidiano di tutte le donne e gli uomini che fanno parte di questo Comune".

I progressi e lo sviluppo, in particolar modo nel turismo, registrati a Napoli negli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti. Manfredi, quindi, aggiunge:

Colgo quindi l'occasione di questa elezione per ringraziare, come durante il mio discorso di insediamento, i dipendenti e tutti gli Organi che compongono la grande famiglia del Comune di Napoli – dalla Giunta al Consiglio Comunale ai Presidenti e Organi delle Municipalità passando per ogni singola struttura – che giorno dopo giorno e ciascuno nell’ambito del proprio ruolo, hanno contribuito a rendere possibile quanto appena avvenuto in queste ore.

Infine, un invito a proseguire su questa strada: "Sono certo che insieme sapremo fare ancora tanto per la nostra Città, con l’impegno e la dedizione che ho profuso in ogni mio giorno da Sindaco fino ad oggi".