Manca sangue all’ospedale Cardarelli, l’appello: “Donate, c’è bisogno dell’aiuto di tutti” Emergenza sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli: il direttore generale Giuseppe Longo ha rivolto un appello affinché tutti si rechino nel nosocomio a donare.

A cura di Valerio Papadia

È emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli, non c'è disponibilità di plasma e, così, l'ospedale ha rivolto un accorato appello a tutti i donatori. "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per poter assicurare ai nostri reparti, a partire dall'emergenza e l'urgenza, un'adeguata disponibilità di sacche di sangue" ha dichiarato il direttore generale dell'ospedale, Giuseppe Longo. Un problema, la carenza di sangue, che da mesi ormai colpisce gli ospedali di tutta Italia, anche per la mancanza di donatori che, complice la pandemia di Covid-19, sono restii a recarsi negli ospedali a donare, per paure del contagio. A questo proposito, il dg Longo specifica che all'ospedale Cardarelli "il servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del Cardarelli si trova in un padiglione ben distinto da quello destinato all'assistenza, in nessun caso i donatori dovranno entrare in aree destinate alla degenza di pazienti".

Chi può donare il sangue e come farlo all'ospedale Cardarelli

Per donare il sangue, bisogna avere una età compresa tra i 18 e i 60 anni, essere in buona salute e non al di sotto dei 50 chilogrammi di peso. Chi volesse donare il sangue all'ospedale Cardarelli può recarsi, nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 12, presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale che si trova al piano terra del padiglione E. L'idoneità alla donazione verrà comunque valutata dopo un colloquio con un medico e le analisi di laboratorio previste dal protocollo per garantire la sicurezza di chi dona e di chi riceve.