Maltrattamenti sui tre figli minorenni: braccialetto elettronico per la madre La donna, 45 anni, è stata raggiunta dal divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero i figli minori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha optato per la misura del braccialetto elettronico nei confronti di una donna, indagata per "maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi" in relazione ai comportamenti serbati nei riguardi dei tre figli minori. La vicenda è avvenuta a Scafati, in provincia di Salerno.

Le indagini sono state coordinate dai carabinieri della locale Tenenza: il 30 aprile scorso, i militari dell'Arma hanno quindi eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Misura che è stata emessa, su richiesta della Procura, dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei riguardi di una 45enne del luogo. La donna, al momento, è indagata per "maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi" in relazione ai comportamenti serbati nei riguardi dei tre figli minori. Adesso non potrà avvicinarsi agli stessi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.