Maltratta e minaccia la compagna, poi prende a calci il portone di casa: arrestato 55enne a Napoli L'aggressione al centro storico di Napoli. La compagna ha denunciato anche altri episodi di maltrattamenti avvenuti davanti ai figli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Maltratta e minaccia la compagna, poi prende a calci il portone di casa, ma viene bloccato dai poliziotti. Nei guai un 55enne napoletano. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minaccia. L'episodio è accaduto ieri, sabato 16 marzo 2024, al centro storico di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla locale Sala Operativa per la segnalazione di una lite in famiglia.

L'aggressione al centro storico di Napoli

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che stava scalciando verso il portone d’ingresso di un’abitazione. A quel punto, gli agenti sono intervenuti e hanno raggiunto l'uomo ed hanno provato a farlo ragionare. Poi, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

Le indagini della Polizia di Stato

In quel frangente, gli agenti della Polizia di Stato sono stati avvicinati da una donna. Quest'ultima, quando li ha visti, è corsa da loro e ha denunciato che poco prima sarebbe stata aggredita e minacciata dal compagno. Una situazione non nuova, secondo il racconto della donna, che ha raccontato anche di precedenti occasioni simili, che sarebbero avvenute anche in presenza dei figli minori. A quel punto, per il 55enne sono scattate le manette. L'uomo, come detto, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minaccia. Si tratta dell'ennesima violenza denunciata contro le donne a Napoli. Le forze dell'ordine hanno grande attenzione per questa tematica.