Maltempo, treni sospesi tra Eboli e Potenza: attivati bus sostitutivi per Napoli Il maltempo nel Sud Italia sta causando problemi anche alla circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla linea.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non solo strade e sottopassi allagati, disagi alla circolazione automobilistica e alberi divelti sulle case: in Campania, e in generale in tutto il Sud Italia, il maltempo che continua ad imperversare sta causando disagi anche alla circolazione automobilistica. A partire da questa notte, infatti, intorno all'una, la circolazione dei treni tra Eboli e Potenza, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, è stata sospesa in via precauzionale, a causa dell'allerta meteo di colore rosso – massima allerta – prevista per la giornata odierna in Basilicata.

Ferrovie dello Stato si è attivata per riprogrammare il servizio sulla tratta e limitare i disagi: "Attivato il servizio di bus sostitutivi, fra Battipaglia/Eboli e Potenza – è sottolineato nel comunicato – Bus anche per i collegamenti regionali fra Potenza e Bella Muro e fra Napoli e Potenza, con origine da Taranto. Per i collegamenti della lunga percorrenza in direzione Torino e Roma è stato attivato il servizio di bus fra Potenza e Napoli" si legge in un comunicato dell'azienda di trasporti.

A Napoli scuole chiuse oggi 26 settembre

Anche in Campania, oggi, è previsto ancora maltempo: la Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo arancione fino alle 23.59. In virtù delle avverse condizioni meteorologiche, a Napoli, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.