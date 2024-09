video suggerito

Maltempo, strade chiuse ad Agerola e Lettere. A Capri ferma la funicolare per un’ora Segnalati disagi per il maltempo in diversi comuni del Napoletano; strade chiuse a Lettere e ad Agerola, a Capri stop di un’ora per la funicolare centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La statale per Agerola chiusa per il maltempo

Sono diversi i disagi causati dai temporali che, nella giornata di oggi, 17 saettembre, si sono abbattuti sulla provincia di Napoli. Ad Agerola e Lettere, in provincia di Napoli, sono state chiuse diverse strade, invase da fango e detriti. A Capri è stata fermata la funicolare centrale. Non si segnalano feriti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con la Protezione Civile e i Carabinieri per il ripristino delle carreggiate; allertati i mezzi per la rimozione dei veicoli e dei detriti.

Strade chiuse ad Agerola e Lettere per il maltempo

Ad Agerola è stata temporaneamente chiusa la statale, invasa da un fiume di detriti. Più consistenti i danni segnalati a Lettere: in località Pozzillo diversi smottamenti, causati dalla pioggia, hanno coinvolto anche strade secondarie mentre in località Santa Maria delle Vigne due automobili sono state trascinate dall'acqua, una è finita nel canale pozzillo-durece e l'altra si è fermata sull'argine.

A Capri chiusa la funicolare centrale

Il maltempo ha provocato disagi anche sull'isola del Golfo di Napoli, determinando lo stop per un'ora, dalle 14 alle 15, della funicolare centrale, che collega la piazzetta a Marina Grande; i passeggeri sono stati fatti scendere e hanno raggiunto a piedi la stazione di Marina Grande. Anche in questo caso non si segnalano feriti ma soltanto disagi per il ritardo provocato dal malfunzionamento.