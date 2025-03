video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 2 ferma a Napoli un’ora per un uomo sui binari in galleria: arriva la Polfer Metro Linea 2 ferma per un’ora alle 13,40 a causa della presenza di un uomo sui binari tra Montesanto e Amedeo. Intervenuta la Polfer. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Metro Linea 2 ferma a Napoli per un'ora oggi pomeriggio, mercoledì 5 marzo 2025, tra le 13,40 e le 14,30 circa, a causa della presenza di un uomo sui binari in Galleria. La circolazione dei treni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata provvisoriamente sospesa a causa della presenza di un estraneo sui binari tra le stazioni di Montesanto e piazza Amedeo.

Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza: è intervenuto il personale della Polizia di Stato della Polfer, che ha raggiunto l'uomo che stava camminando sui binari della metro Linea 2, gestita da Fs, e lo ha messo in sicurezza. Non sono chiare le motivazioni del gesto, sulle quali sono in corso accertamenti. Ad ogni modo, in seguito all'intervento degli agenti della Polfer, la circolazione dei treni è ripresa attorno alle ore 14,30, come detto.

Disagi anche sulla metro Linea 6

Disagi anche sulla metro Linea 6, gestita da Anm, questa mattina. La linea su ferro che collega il Municipio a Fuorigrotta, a causa di problemi tecnici, a partire dalle ore 6,50 di questa mattina, come riportato dall'Azienda Napoletana della Mobilità, la metropolitana ha limitato il servizio solo alla tratta Mostra-San Pasquale. Non è stato effettuato quindi il servizio a Chiaia e Municipio. Dalle 12,50, poi, la circolazione è ripresa su tutta la tratta.

Oggi e domani, invece, 5 e 6 marzo, sulla metro Linea 1, per consentire attività di verifica in linea e prove materiale, si procederà alla chiusura anticipata della linea ferroviaria, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori:

da Piscinola ore 20:45

da Garibaldi ore 21:16