Maltempo, sottopasso si allaga per la pioggia: automobilista salvato dalla polizia Le forti piogge hanno portato all’allagamento di un sottopasso a Nola, nel Napoletano: un 40enne è rimasto bloccato nella propria auto e salvato dalla polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le violenti piogge di queste ore hanno creato non pochi problemi anche alla normale circolazione delle automobili: strade allagate, disagi per scarsa visibilità e rami caduti un po' ovunque per le raffiche di vento. Ma nel complesso, la situazione sembra aver retto anche nelle zone più critiche: non è mancato però qualche momento di paura, come ad esempio a Nola, in provincia di Napoli, dove le forti piogge hanno portato all'allagamento di un sottopasso, con un uomo che ha rischiato di morire intrappolato nella propria vettura.

L'episodio è avvenuto in via Antica Muraglia a Nola, dove si trova il sottopasso della linea delle Ferrovie dello Stato: qui le forti piogge hanno mandato in tilt il sistema di smaltimento delle acque, con la pompa di sollevamento che non ha funzionato, lasciando così le acque libere di accumularsi durante il temporale che si era abbattuto in città. L'uomo, alla guida della propria auto, è rimasto così bloccato tra le acque, che continuavano a salire di livello.

Fortunatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Metropolitana, che con i colleghi della Municipale hanno provveduto a salvare l'uomo alla guida dell'automobile, tirandolo fuori dalla vettura ormai bloccata: si tratta di un quarantenne del posto, in buone condizioni di salute seppur visibilmente scosso e agitato, ancora tremolante per la paura provata. Forze dell'ordine che poi hanno provveduto a sbloccare la pompa di sollevamento, permettendo così alle acque piovane di refluire liberamente nel sistema di smaltimento. I danni peggiori sembra però averli subiti l'automobile: l'acqua infatti è salita al livello del motore, causandone il guasto forse irreversibile, e rovinando anche gli interni. Sospiro di sollievo invece per l'uomo, che dopo la forte paura provata è stato riaccompagnato a casa.