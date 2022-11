Maltempo Salerno, si contano i danni: strade e campi allagati, l’acqua arriva fino alle ginocchia Dopo il maltempo che ha colpito la Campania ieri, si contano i danni: il Salernitano, in particolare, è stato investito da una bomba d’acqua, con strade e campi allagati ancora oggi.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante oggi sia arrivata la tregua, si fanno ancora i conti con il maltempo che ieri, martedì 22 novembre, si è abbattuto sulla Campania. Particolarmente colpito il Salernitano, dove l'attenzione era alta, visto il violento nubifragio che, soltanto quattro giorni fa, il 19 novembre scorso, ha colpito il Cilento, provocando allagamenti e danni ingenti; anche ieri, la bomba d'acqua ha provocato danni e disagi nella provincia, causando l'allagamento di strade e campi, con l'acqua che, ancora questa mattina, arriva fino alle ginocchia.

Particolarmente colpito l'Agro-Nocerino-Sarnese, dove i corsi d'acqua esondati hanno provocato numerosi allagamenti. Disagi anche in Costiera Amalfitana, dove il Comune più colpito è stato quello di Maiori, flagellato da violente mareggiate, così come accaduto a Vietri e Minori, dove il sindaco ha ordinato la chiusura del Lungomare.

Monitorato il fiume Tanagro: sgomberate 5 famiglie a Sala Consilina

Ha tenuto e tiene ancora in apprensione, nonostante la pioggia sia cessata ormai da ore, il fiume Tanagro, in particolare a Sala Consilina. Ieri, il livello del corso d'acqua è salito spaventosamente, tanto che in serata, in località San Giovanni, una esondazione ha costretto i vigili del fuoco a sgomberare tre edifici e a mettere in salvo 5 famiglie.

Sgomberata una casa anche ad Agropoli, dove il crollo di un muro di contenimento del ruscello Cuba, affluente del fiume Testene, ha provocato uno smottamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i detriti e ripristinare il regolare deflusso delle acque.