Maltempo Napoli, raffiche di vento a 60 km orari: volano sedie sul lungomare Forti raffiche di vento sul Lungomare di via Cesario Console e via Nazario Sauro. Sospese le navi veloci per le isole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il maltempo si abbatte su Napoli e il resto della Campania. Pioggia battente e raffiche di vento con folate oltre i 60 km orari questa mattina. Sul lungomare di via Cesario Console e via Nazario Sauro forti folate hanno fatto volare le sedie dei locali, trascinate sui marciapiedi dal vento forte. A causa del mare agitato i collegamenti marittimi per le isole del Golfo stanno subendo disagi e rallentamenti. Sospese per condizioni meteo avverse le partenze delle navi veloci dai Porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento per le isole di Ischia, Procida e Capri.

Maltempo sulla Campania, 370 interventi dei pompieri in 48 ore

Su tutta la regione Campania è in vigore un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico di colore gialla diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania per temporali, venti forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate. L'allerta sarà in vigore fino alle ore 21,00 di questa stasera. Sul campo, in tutto il territorio della Campania, sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, in particolare tra le province di Avellino e Benevento dove sono stati svolti 370 interventi nelle ultime 48 ore.

In Campania, per la giornata di oggi, sono previsti diversi fenomeni legati al maltempo. Tra questi, possibili fiumi di fango, allagamenti di terranei e garage, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti), frane e caduta massi in più punti del territorio.