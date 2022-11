Maltempo Napoli, piove nella stazione della Circum al Centro Direzionale: banchina allagata Dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla città, un fiume d’acqua ha cominciato a colare dal soffitto della stazione, allagando la banchina.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo che dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 4 novembre, si è abbattuto su tutta la Campania ha creato non pochi disagi. Inconvenienti si sono registrati anche a Napoli: nella stazione della Circumvesuviana del Centro Direzionale, ad esempio, un fiume d'acqua ha cominciato a colare dal soffitto, allagando completamente la banchina.

La scena è stata immortalata in un video, poi pubblicato su Facebook da "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", pagina satirica che da anni denuncia i disservizi legati alla linea ferroviaria gestita da Eav. Ironicamente, nella didascalia al video c'è scritto: "Stazione Circumvesuviana del Centro Direzionale: giochi d'acqua e fontane danzanti in stile Las Vegas".

Maltempo in Campania, tanti disagi tra Avellino e Salerno

Non soltanto Napoli: come detto, il maltempo di oggi ha provocato disagi in tutta la Campania. A causa della bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio e delle strade conseguentemente allagate, la superstrada che collega Avellino e Salerno è stata chiusa: questo ha fatto sì che si creassero circa 10 chilometri di coda. Allagamenti si segnalano anche tra Fisciano e Mercato San Severino, nel Salernitano.

Danni e disagi anche nell'Avellinese, soprattutto a Montella, dove il fiume d'acqua e fango che si è creato a causa delle forti piogge ha invaso le vie della cittadina, trascinando via tutto quello che trovava sul suo cammino, come ad esempio gli stand e le casette in legno della Sagra della Castagna, nota manifestazione in corso proprio in questi primi giorni di novembre a Montella; la corrente di acqua e fango ha trascinato addirittura un frigorifero.