L'isola di Capri è letteralmente al buio: dopo una violenta tempesta di vento, la corrente elettrica è salta da Palazzo a Mare a Marina Grande, fino ad Anacapri. Il maltempo non ha risparmiato insomma neppure l'Isola Azzurra del Golfo di Napoli: attorno alle 18 una violenta tempesta di vento si è abbattuta su tutte le isole, con raffiche anche sopra i 120 chilometri orari (nella vicina Procida, superati i 132 chilometri orari quest'oggi), e flagellando l'isola di Capri stessa, provocando la caduta di rami ma anche di alberi di alto fusto in varie zone dell'isola.

E contestualmente alla caduta degli arbusti, sono arrivate anche le interruzioni di energia elettrica in diversi punti dell'isola: vigili del fuoco che sono intervenuti un po' ovunque anche per liberare le strade dopo la caduta degli alberi, giungendo con le motoseghe per ripristinare la viabilità. Ma al lavoro sono anche le squadre di operai e di tecnici della Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri (SIPPIC), che fornisce energia elettrica sull'isola, per ripristinarne l'erogazione. Diverse le strade al buio, così come le abitazioni private. Ma i lavori di ripristino della corrente elettrica vengono resi particolarmente difficili dalle pessime condizioni meteorologiche che stanno continuando ad abbattersi sull'isola e in generale su tutta la regione Campania.

Situazione difficile anche sul continente: a Napoli si registrano cadute di rami e alberi in tutta la città, ma la situazione è peggiorata in serata sul Lungomare di via Caracciolo, dove le mareggiate hanno travolto la carreggiata colpendo automobili di passaggio e distruggendo anche i gazebo dei ristoranti, chiusi per l'emergenza coronavirus e che ora si trovano a fare i conti anche con la conta dei danni.