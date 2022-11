Trasporto pubblico a Napoli

Maltempo, incidente stradale sulla Perimetrale di Scampia con ferito grave: chiusi 3 ingressi Il ferito è stato trasportato in ospedale Cardarelli in Codice Rosso. Il vento fortissimo ha abbattuto anche i segnali stradali. Sul posto la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un violento incidente stradale si è verificato oggi sulla Perimetrale di Scampia a Napoli. C'è almeno un ferito grave, trasportato in ospedale Antonio Cardarelli in codice rosso. A causa dell'incidente è stato necessario chiudere tre ingressi della perimetrale per i rilievi del caso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Ma è molto probabile che sull'incidente possa aver pesato il forte maltempo che si è abbattuto oggi sulla città, che ha provocato incidenti stradali in tutto il capoluogo. Sul posto è arrivato anche il carro attrezzi e la strada è stata messa in sicurezza. Gli ingressi della Perimetrale sono stati poi riaperti.

Il vento forte abbatte i segnali stradali

Sempre sulla Perimetrale di Scampia, a causa delle fortissime raffiche di vento che si sono registrate in giornata la segnaletica stradale è stata strappata ed è volata via. Un altro incidente stradale per il maltempo è avvenuto in via Saverio Gatto. Sempre sulla stessa strada un albero è crollato abbattendosi sulla carreggiata.

Leggi anche Piove sulle scale mobili, chiusa la stazione Garibaldi della metro Linea 1 Napoli per 3 ore

Ma si segnalano danni e disagi in tutta la città, con altri incidenti stradali causati dalla caduta di massi e di muri sulle auto e in un caso anche di un tabellone pubblicitario. In via Cincinnati a Fuorigrotta un muretto è crollato danneggiando 5 veicoli. In via nuova Marina un cartellone pubblicitario è stato divelto dalle raffiche di vento ed è caduto su un'auto. In via Partenope sul Lungomare la strada si è sollevata ed è stata transennata. In via Toscanella il vento ha trascinato i cassonetti dei rifiuti al centro della strada. A Corso san Giovanni segnaletica abbattuta. In Viale Kennedy calcinacci crollati da un muro.