Maltempo, danni a Napoli: voragine sul Lungomare, Comune allagato, muri caduti sulle auto e incidenti Strada sollevata in via Partenope. Muro crollato su auto a Fuorigrotta. In via nuova Marina un cartellone pubblicitario crolla su auto. Incidenti e crolli di alberi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Strada sollevata in via Partenope

Grossi danni per il maltempo a Napoli nella giornata di oggi. Alberi crollati, muri e tabelloni pubblicitari strappati dal vento e caduti sulle auto. Incidenti stradali e voragini in strada. In via Cincinnati a Fuorigrotta un muretto è crollato danneggiando 5 veicoli. In via nuova Marina un cartellone pubblicitario è stato divelto dalle raffiche di vento ed è caduto su un'auto.

In via Partenope sul Lungomare la strada si è sollevata ed è stata transennata. Si segnalano vari alberi crollati in città, come nel cortile del Liceo Artemisia Gentileschi in via nuova Agnano. Per fronteggiare l'emergenza maltempo sono scesi in campo vigili del fuoco, agenti della Polizia Municipale, Protezione Civile e squadre del Pronto Intervento Stradale della Napoli Servizi.

Allagato Palazzo San Giacomo, pioggia dal soffitto e vetri sfondati

Allagato Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, con copiose infiltrazioni d'acqua dal soffitto degli uffici e i vetri delle finestre spaccati dal vento. Ma i danni per il maltempo in città non finiscono qui. In via Toscanella il vento ha trascinato i cassonetti dei rifiuti al centro della strada.

In Vico San Mandato una guaina è volata via precipitando sulla strada. Alberi crollati e incidenti in via Saverio Gatto. Caduta di alberi anche a Via Monte Rosa, Via Guantai ad Orsolona,Via Antonino Pio. Alberi a rischio crollo segnalati in via Morghen al Vomero. A Corso san Giovanni segnaletica abbattuta. In Viale Kennedy calcinacci crollati da un muro.

Ci sono stati anche numerosi interventi dalle squadre del PIS, Pronto Intervento Stradale della NapoliServizi a supporto della Protezione Civile. In Corso San Giovanni segnaletica abbattuta, in Piazza Giambattista Vico e Via Aquino per alberi pericolanti. In via Partenope per dissesto stradale e in via E. Cosenz per dissesto di un muro di confine.