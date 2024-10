Maltempo in Campania, a Massa Lubrense colate di fango e detriti sulle strade

video suggerito

Il maltempo sulla penisola Sorrentina tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre

Non si ferma l'ondata di maltempo che in questi giorni sta investendo Napoli e provincia, e continua a flagellare la penisola Sorrentina.

Questa notte, domenica 20 ottobre, a causa delle abbondanti precipitazioni ha ceduto un muro di contenimento e parte di un piazzale asfaltato adibito a parcheggio auto a Massa Lubrense, in via Nastro D’Oro. In località Marciano si è verificato invece il crollo di un muro di contenimento per un fronte di circa 10 metri, causando una colata di fango e detriti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense e il personale della polizia locale, con una squadra dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. La strada è attualmente interdetta al traffico.

Nei giorni scorsi ingenti danni si sono registrati anche a Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia. Sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento, in località Tordigliano, sono precipitati alcuni massi sull'asfalto. Mentre fino alle 23.59 di oggi, domenica 20 ottobre, sull'intera regione continua l'allerta meteo di livello giallo conprecipitazioni abbonanti e temporali. A causa dei fenomeni meteorologici attesi, la Protezione Civile raccomanda di prestare particolare attenzione al rischio idrogeologico: potranno infatti verificarsi ancora allagamenti, frane e caduta massi, anche in assenza di nuove precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli.