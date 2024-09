video suggerito

Maltempo in Campania, scuole chiuse a Pozzuoli e in provincia di Salerno Diversi sindaci della provincia di Salerno hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 9 settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

I sindaci di diversi comuni della provincia di Salerno hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 9 settembre. Per le prossime 24 ore e soprattutto per la mattinata e per il primo pomeriggio di domani, la Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta maltempo arancione per forti temporali.

Il sindaco di Cava de'Tirreni, Vincenzo Servalli, ha riunito il Centro Operativo Comunale e ha attivato il monitoraggio delle aree critiche del territorio. In più ha disposto la chiusura di tutte le scuole, delle ville, dei parchi e del cimitero per tutta la durata dell'allerta meteo. Il Comune invita la cittadinanza anche di non mettersi in viaggio durante eventi particolarmente intensi e di non sostare nei pressi dei grossi alberi.

Scuole chiuse anche a Maiori, dove l'amministrazione ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione particolare alle zone già colpite dalla pesante ondata di maltempo dello scorso 27 agosto.

La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Minori, Andrea Reale, che ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado.

Anche il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha disposto la chiusura in via cautelare di tutte le scuole di ordine e grado, pubbliche o private, con sede ad Amalfi per tutta la giornata di lunedì 9 settembre 2024.

In provincia di Napoli, ha preso la stessa decisione il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha firmato un'ordinanza: "Chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici urbani e cimitero in via precauzionale per avverse condizioni atmosferiche per il giorno 9 settembre 2024". A Napoli chiusi parchi e cimiteri.