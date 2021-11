Maltempo in Campania, palazzo invaso dall’acqua: 14 persone sgomberate a Torre del Greco Un palazzo invaso dall’acqua, la linea della Circumvesuviana interrotta per binari allagati: è il bilancio parziale del maltempo abbattutosi sulla Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una palazzina sgomberata, con 14 famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni. Allagamenti sui binari della Circumvesuviana e su diverse arterie cittadine. Si tratta del primo parziale bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania e in particolare lungo le coste di Napoli e provincia. E il quadro meteorologico è in rapido peggioramento, con una nuova allerta meteo fino alle 18 di domani di tipo arancione, con violente piogge e temporali in arrivo su tutta la regione. Situazione che si preannuncia insomma difficile anche per l'intero fine settimana.

Palazzo invaso dall'acqua e sgombrato

A Torre del Greco questa notte una palazzina di viale Europa è stata sgomberata: 14 le persone costrette a lasciare la propria abitazione, ritenuta inagibile dopo che i sotterranei si sono allagati in seguito allo scoppio di una conduttura idrica. L'intervento di polizia municipale e vigili del fuoco, coadiuvati da tecnici del Comune, ha permesso di evitare il peggio: sono in corso accertamenti per verificare le condizioni dello stabili. Lo scoppio della conduttura idrica, fanno sapere le forze dell'ordine, è stato con ogni probabilità causato proprio dalle forti piogge di questa notte.

Allagati anche i binari della Circum a Poggiomarino

Non si è salvata neppure la Circumvesuviana: binari allagati all'altezza di Poggiomarino, e tratta verso Sarno interrotta. Lo ha comunicato l'Ente Autonomo Volturno, spiegando che sulla linea Napoli-Sarno, la circolazione è stata anche interrotta sulla tratta Poggiomarino-Sarno e che "pertanto i treni in partenza da Napoli limitano a Poggiomarino". Non si conoscono i tempi di ripristino della linea.