Maltempo in Campania, frana sulla statale tra Castellammare e Vico Equense: strada chiusa

Frana a Vico Equense: muro di contenimento crolla sulla SS145 in località Scrajo. Strada chiusa alla circolazione.
A cura di Pierluigi Frattasi
Crolla un muro per maltempo in Costiera Sorrentina, chiusa la Strada Statale 145, che collega Castellammare di Stabia a Vico Equense. Il cedimento è avvenuto stanotte, domenica 15 febbraio, in località Scrajo, all'altezza del chilometro 14,7. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sorrento, i Vigili del Fuoco, inviati dal Comando di Napoli, e la Protezione Civile. Secondo le prime informazioni, una porzione di muro di contenimento di una proprietà privata sarebbe improvvisamente crollata a causa, molto probabilmente, delle forti piogge che questa notte si sono abbattute su gran parte della Campania.

Frana a Vico Equense: chiusa la strada a Scrajo

La frana ha invaso la carreggiata sottostante. La presenza di numerosi detriti ha di fatto reso la strada impraticabile. La circolazione stradale è stata quindi interrotta in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato. Non sono stati segnalati feriti. Nelle adiacenze si sarebbe verificata anche la perdita di gasolio da parte di un camion. I lavori sono attualmente in corso. Secondo le autorità, potrebbero essere conclusi entro la mattinata di oggi. Nel pomeriggio, quindi, la SS145 potrebbe essere riaperta al transito veicolare.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo gialla per rischio dissesto idrogeologico fino alle ore 18 di oggi. La perturbazione che sta interessando la Campania continuerà anche nelle prossime ore. L’allerta è passata da arancione a gialla per le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Resta invece già di livello giallo nelle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento), dove le condizioni di instabilità continueranno a richiedere attenzione.

