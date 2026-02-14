Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo: resta gialla fino a domenica 15 febbraio

La perturbazione che sta interessando la Campania continuerà anche nelle prossime ore. La Protezione civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha deciso di prorogare l’allerta meteo fino alle ore 18 di domani, domenica 15 febbraio, rimodulando però il livello di criticità.

L’allerta passa infatti da arancione a gialla per le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Resta invece già di livello giallo nelle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento), dove le condizioni di instabilità continueranno a richiedere attenzione.

Secondo le previsioni sono attese precipitazioni isolate, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali, con intensità moderata ma potenzialmente in grado di generare criticità soprattutto nei territori più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Tra i principali rischi segnalati figurano fenomeni di ruscellamento superficiale con possibile trasporto di detriti, allagamenti di locali interrati e piani bassi degli edifici, oltre allo scorrimento delle acque sulle sedi stradali con possibili rigurgiti dei sistemi di drenaggio urbano e tracimazioni nelle aree più depresse. Possibile anche l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con locali esondazioni legate a criticità strutturali come tombature o restringimenti degli alvei.