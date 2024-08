Maltempo in Campania, le strade sono fiumi di fango nel Casertano e in Irpinia: auto intrappolate Inondazioni e allagamenti per le forti piogge a Baiano, Mugnano del Cardinale e a San Felice a Cancello. Grossi danni anche per il vento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo si abbatte sulla Campania. In Irpinia e nel Casertano le strade si trasformano in fiumi di fango. Automobilisti restano intrappolati. Grossi disagi sia a Baiano che a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, al confine con l'area metropolitana di Napoli. Situazione difficile anche a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove si segnalano danni da inondazioni e forti raffiche di vento. Problemi anche nel Sannio. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile. Al momento, però, non si registrerebbero feriti.

Auto bloccate dal fango, arrivano i pompieri

La Protezione Civile della Campania, ieri, lunedì 26 agosto 2024, aveva diramato un avviso di allerta meteo gialla, per la giornata di oggi, valido fino alla mezzanotte, per tutto il territorio regionale. Si prevedevano temporali improvvisi, con grandine e fulmini, forti raffiche di vento, e possibili allagamento ed esondazioni di fiumi.

Dal pomeriggio di oggi, l'Irpinia è battuta da forti temporali. Strade invase da acqua e fango sia a Baiano che a Mugnano del Cardinale, dove le strade principali dei due paesi sono diventate impraticabili. Le auto sono rimaste bloccate. Mentre sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti ad uscire dalle vetture. In alcuni casi, i fiumi di fango hanno anche trascinato le automobili parcheggiate.

Chiuso il casello dell'autostrada a Baiano

A Baiano completamente allagata via Libertà, che si trova al centro del paese. Il fango è sceso dalle montagne, allagando la cittadina. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri assieme a personale della Protezione Civile, ai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Allagamenti si registrano nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, dove è stato chiuso il casello autostradale in entrata e uscita.

A Mugnano del Cardinale un torrente è esondato, invadendo la Strada Statale 7 bis e provocando danni alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano. Sul posto Vigili del Fuoco di Avellino, Protezione Civile e Anas.

Nubifragio a Benevento: grossi danni

Un violento nubifragio si è abbattuto anche sul Beneventano, dove si registrano anche grandinate, che hanno causato il crollo di alberi. Si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per allagamenti e alberi caduti sulle strade. Segnalate anche strade inondate nel capoluogo sannita.