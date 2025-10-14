Maltempo in Campania, allerta meteo gialla da mezzanotte con temporali, grandine fulmini e vento

Il maltempo torna ad abbattersi sulla Campania. Dopo l'"ottobrata" con il caldo degli ultimi giorni, dalla mezzanotte di stasera scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, con temporali, grandine, fulmini e vento forte. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini) per l'intera giornata di mercoledì 15 ottobre. Una decisione assunta in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale. A Napoli saranno chiusi, per la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche.

L'ondata di maltempo inizierà intorno alla mezzanotte e proseguirà fino alle 23.59 di domani con possibili criticità di carattere idrogeologico. Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale, soprattutto sulle isole e sulla fascia costiera. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate (1 e 3) di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.