Maltempo in Campania, allagamenti a Napoli, danni nel Casertano e nel Beneventano. Allerta meteo prorogata fino a domani Le precipitazioni, al momento, stanno determinando allagamenti e situazioni di criticità nel Casertano e Beneventano. A Napoli stazioni metro Garibaldi e Materdei momentaneamente chiuse per allagamenti.

A cura di Redazione Napoli

Sarà ancora allerta meteo fino a domani mattina, domenica 24 settembre, mentre la regione è sferzata dal maltempo nel primo giorno d'autunno, con un crollo delle temperature che permarrà almeno fino all'inizio della prossima settimana. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo Gialla per piogge e temporali fino alle ore 9 di domani.

È stata insomma una "bomba d'acqua": viene definita così una gran quantità di pioggia caduta in poco tempo, tale da non essere drenata da terreni e sottoservizi e quindi capace di causare forti problemi. Al momento i vigili del fuoco non segnalano eventi gravi e il servizio 118 non segnala feriti.

Ora si contano i danni: ce ne sono nel Sannio alle coltivazioni e alle vigne, informa Coldiretti che indica come territori colpiti le zone del vino, ovvero Torrecuso, Ponte, Casalduni a Solopaca e Telese.

Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati, spiega nella sua nota la Protezione Civile della Regione Campania che fa una mappa dei danni causati dal maltempo e ingloba aree a Nord di Napoli, nel Giuglianese e nell'Aversano e nel Sannio:

Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato, al momento, sono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetere e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento. Su tutta la regione potranno verificarsi ancora verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento.

A Caserta e nei comuni di Terra di Lavoro la violenta grandinata ha danneggiato perfino le auto in sosta. Criticità segnalate a Carinaro, Gricignano, Teverola, Cesa, allagamenti a Casaluce, Marcianise e Casal di Principe. Nell'area metropolitana di Napoli allagamenti alle strade del Giuglianese: Marano, Melito, Mugnano, Calvizzano e ovviamente Giugliano in Campania e frazioni (Varcaturo, Licola).

Il Comune di Caserta ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti con un avviso pubblico:

In seguito della bomba d'acqua che ha interessato la nostra città, il Comune di Caserta invita i cittadini a mantenere la massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario.

A Napoli-città disagi per chi si muove con la metropolitana: stazione Garibaldi e Materdei momentaneamente chiuse per allagamenti; problemi anche al terminal Circumvesuviana Eav di porta Nolana, interrotta la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo inibita al servizio viaggiatori.