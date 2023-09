Forte temporale in corso ora su Napoli, fulmini e pioggia. Allagamenti e attenzione alta nelle aree a rischio idrogeologico Allerta meteo gialla, come previsto Napoli sotto una forte pioggia. Vento e fulmini accompagnano il temporale.

A cura di Redazione Napoli

Forte temporale in corso sulla città di Napoli: a partire dalle 10 del mattino, come peraltro ampiamente previsto dal bollettino meteomarino emesso ieri, sul capoluogo partenopeo sono iniziate intense precipitazioni accompagnate da scariche di fulmini.

Secondo la nota della Protezione civile della Campania che ha fissato l'allerta meteo con criticità di colore giallo (la più grave è rossa, seguita da quella arancione, poi gialla e verde) per gran parte della mattinata di oggi sabato 23 settembre:

Su tutta la regione potranno verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento.

I fenomeni saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.

In questi giorni il clima partenopeo è stato praticamente tropicale, con cielo coperto ed altissimo tasso d'umidità che ha reso invivibili notti e giorni. Le previsioni ipotizzano un abbassamento delle temperature conseguente le abbondanti precipitazioni e da lunedì nuovo innalzamento.

C'è forte attenzione nelle zone ad alto rischio idrogeologico, come ad esempio l'Isola di Ischia, precisamente l'area di Casamicciola, dove il 26 novembre 2022 una disastrosa frana causò 12 vittime.

Ritardi treni e aliscafi causa maltempo

Ritardi e soppressioni a causa del maltempo per la Circumvesuviana: a San Giorgio a Cremano stazione chiusa per pioggia, problemi al terminal di Napoli di Porta Nolana. Allagata e chiusa anche la stazione Circum Casoria Arpino-Volla. Infine, la pioggia e il vento, hanno costretto Eav a interrompere il servizio funiviario per il Monte Faito.

Problemi per aliscafi diretti nelle isole del Golfo di Napoli, fermi causa cattivo tempo. Segnalati molti allagamenti nelle zone del centro storico, Quartieri Spagnoli, Pignasecca, nell'area Orientale (Ponticelli) e nel quadrante occidentale ovvero a Pianura.

Chiuso per maltempo e per consentire le opportune verifiche per la sicurezza delle strutture, il Villaggio della Salute in piazza Plebiscito: riapre domani – domenica 24 settembre – alle ore 9.