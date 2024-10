video suggerito

Maltempo, il plesso Schito della scuola Wojtyla di Castellammare chiuso fino a giovedì Il plesso di via Napoli dell'istituto Wojtyla di Castellammare di Stabia (Napoli) sarà chiuso fino al 24 ottobre per interventi di manutenzione per i danni del maltempo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lezioni sospese, fino a giovedì 24 ottobre, nel plesso Schito dell'istituto comprensivo Wojtyla di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla cittadina ha danneggiato la struttura, rendendo necessari interventi di manutenzione per garantire la sicurezza di personale scolastico e studenti. La chiusura riguarda soltanto il plesso di via Napoli, mentre non ci sono variazioni per gli altri tre plessi dell'istituto comprensivo Wojtyla (il plesso Lattaro, in via Lattaro, il plesso Moscarella, in via Traversa Tavernola, il plesso Postiglione, in via Cottrau, e il plesso Rovigliano, in via Venezia).

Il plesso Schito ospita due sezioni di scuola primaria e due sezioni di scuola secondaria di primo grado ed è dotato di una palestra e due laboratori. A rendere nota la chiusura per la manutenzione è l'amministrazione di Castellammare di Stabia, che, in una nota, specifica che gli interventi "sono finalizzati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e a tutelare l'incolumità di studenti, docenti e personale scolastico".

Le forti piogge dello scorso fine settimana hanno fatto registrare allagamenti e dissesti in numerosi comuni della provincia di Napoli, tra cui Castellammare di Stabia. Ieri il sindaco, Luigi Vicinanza, ha aggiornato con un post su Facebook in merito agli interventi posti in essere dopo l'ondata di maltempo per il ripristino dei luoghi nel centro storico della cittadina: ieri mattina sono stati rimossi detriti e pietrisco in salita Piazza Grande e il fango tracimato in via Bonito, mentre domani, 22 ottobre, il Comune interverrà in via Cognulo.