Maltempo, fulmine si abbatte su una palma e scoppia un incendio: paura nel Napoletano Danni causati dal maltempo a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli: un fulmine si è abbattuto su una palma, nel giardino di un'abitazione privata, provocando un incendio.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo che, a partire dalla prima serata di ieri, giovedì 19 settembre, ha imperversato su gran parte della Campania, ha provocato danni, nonché momenti di paura. Come ad esempio a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli, dove uno dei tanti fulmini che hanno contraddistinto il temporale di ieri si è improvvisamente abbattuto su una palma di un giardino di un'abitazione privata in via Pompei, provocando un incendio; le fiamme, dall'albero, si sono poi propagate al resto del giardino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, nonché i vigili del fuoco e il personale della Protezione Civile, che si sono adoperati per domare l'incendio. Fortunatamente, il rogo non ha fatto registrare feriti.

Maltempo, a Napoli sprofonda una strada

Il violenta acquazzone di ieri sera ha provocato seri danni anche a Napoli: nella zona collinare della città, precisamente in via Pietro Castellino, il manto stradale è sprofondato; la strada è stata chiusa ed è tuttora interdetta alla circolazione automobilistica e pedonale. Nel capoluogo campano si sono registrate diverse strade allagate.