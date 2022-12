Maltempo, frana a Olevano sul Tusciano (Salerno): due famiglie sfollate, strada interrotta Frana a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno: cede un muro forse a causa del maltempo delle scorse ore: strada interrotta e due famiglie sfollate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La frana ad Olevano sul Tusciano, nella frazione Salitto

Una frana si è registrata questa mattina nel comune di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno: un muro di contenimento ha ceduto, con la frana che ha invaso via Porta, nella frazione di Salitto, e costretto le forze dell'ordine ad intervenire e chiudere temporaneamente la strada al traffico, in attesa dei rilievi e della messa in sicurezza. Non si registrano feriti, ma due famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni a scopo cautelativo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana, inviati dalla centrale operativa di Salerno.

Tutto è accaduto questa mattina, attorno alle 11 circa quando su via Porta, la strada che si trova alle pendici di Monte Raione, nella frazione Salitto di Olevano sul Tusciano, una frana forse provocata dal maltempo di ieri ha portato al crollo di un muro di contenimento. Il terreno è così finito sulla strada, bloccando il traffico veicolare e pedonale della strada, la cui circolazione è stata subito interrotta. Sul posto sono accorsi, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine per coordinare i rilievi e la messa in sicurezza della zona. Non ci sono stati feriti, ma la muratura è crollata a ridosso di un complesso abitativo: per precauzione, dunque, sono state fatte sgomberare due famiglie. Una volta terminati i lavori del caso, i due nuclei familiari potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. Anche la strada, una volta che il muro di contenimento sarà ripristinato e la frana tolta dalla carreggiata, sarà riaperta al traffico tanto veicolare quanto pedonale.