Maltempo, frana a Capri: macigno crolla su strada, auto lo scansa per un soffio Nel Casertano esondato il Volturno, automobilisti salvati dai carabinieri. A Poggioreale il vento abbatte albero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB

Paura a Capri per il crollo di un grosso macigno staccatosi da un costone di roccia sulla strada provinciale di Anacapri. Un'auto che stava transitando in zona ha evitato la grossa roccia per un soffio. La frana è avvenuta attorno alle ore 14 di oggi ed è legata probabilmente al maltempo che si è abbattuto su tutta la Campania in questi giorni con temporali, raffiche forti di vento e smottamenti. La protezione civile della Campania, infatti, nell'avviso di allerta meteo diramato ieri aveva lanciato l'allarme sul rischio di dissesto idrogeologico, classificato come allarme arancione, con la possibilità proprio di frane e smottamenti, in luoghi particolarmente sensibili come i costoni di roccia.

Stamattina, invece, un albero è crollato per il vento nel quartiere Poggioreale. Per fortuna il tronco della pianta, che era spoglia e probabilmente già ammalata, si è abbattuto sul marciapiedi dove in quel momento non stava transitando nessuno e non ci sono stati feriti. Non è servita l'ingabbiatura di metallo che circondava l'albero a proteggerlo dal crollo, l'albero è stato sradicato, nonostante l'armatura protettiva di metalli. Evidentemente le raffiche di vento erano troppo forti. Il crollo è avvenuto in via Aquileia, attorno alle ore 9,30 di stamattina.

Foto da FB

Nel Casertano esondato il Volturno, automobilisti salvati dai carabinieri

In provincia di Caserta, stanotte, è esondato il Volturno. Il fiume è tracimato nella zona del Comune di Ailano, in località Isole: l'acqua ha invaso le campagne e la strada provinciale 281 Ailano-Vairano Patenora. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e sono stati salvati dai carabinieri. Sul posto anche il personale del 118 per le cure mediche del caso. I Carabinieri sono intervenuti anche sulla Strada Provinciale 10 Raviscanina-Pietravairano, dove hanno salvato due automobilisti rimasti bloccati dalla piena.