Un tabellone sradicato dal vento si abbatte su una macchina in sosta in viale delle Repubbliche Marinare. Al Vomero, in via Ugo Ricci, un albero crolla su tre auto. Cornicioni dei palazzi franati a terra, strade sprofondate. Chiuse via Langella, via Marano-Pianura per sprofondamento. Chiusa per due ore ieri sera anche la perimetrale Scampia per una buca molto pericolosa che ha bucato le gomme di 6-7 veicoli. È lunga la conta dei danni del maltempo di ieri a Napoli. Per tutta la giornata i volontari della Protezione Civile, gli uomini dei vigili del fuoco, gli operai della NapoliServizi e gli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono stati a lavoro per cercare di portare soccorso e limitare al massimo i danni, che purtroppo sono stati ingenti. Il maltempo invernale continua a colpire Napoli dove ieri a causa delle forti raffiche di vento ci sono stati grossi problemi in diversi quartieri della città. "Ci sono stati anche diversi incidenti stradali – spiega il comandante della Polizia Municipale di Napoli, il generale Ciro Esposito – ma senza gravi conseguenze".

Le strade chiuse a Napoli per maltempo

Danni si contano anche nel resto della Campania. A Cervinara, in Irpinia, il torrente Cardito è esondato e la Protezione Civile ha dovuto evacuare tre famiglie. La pioggia battente ed il forte vento hanno creato problemi di allagamenti e caduta di calcinacci anche nell'area flegrea. Allagamenti e strade chiuse nei territori del Tanagro e del Vallo di Diano, a sud di Salerno. Un albero è caduto in strada a Salerno e danni si sono registrati in Costiera Amalfitana: un ponteggio è crollato a Tramonti. Ecco il report dei danni a Napoli della Polizia Municipale: in via Luigia Sanfelice e a piazza Fuga al Vomero è stata segnalata la caduta di calcinacci. Sempre al Vomero si è intervenuti per due alberi pericolanti: uno in via Scarlatti 210, l'altro in via Bernini 64. Mentre in via Ugo Ricci, come detto, un albero ad alto fusto si è abbattuto su tre auto in sosta.

A Miano, Via Langella è stata chiusa per un muro pericolante e uno sprofondamento: oggi è previsto un intervento degli operai sui sottoservizi. Sul Lungomare è stato segnalato un lampione pericolante tra via Partenope e Santa Lucia. Caduta ci calcinacci anche in via Capitelli e via Cupa Santa Cesarea. In via Cinthia a Fuorigrotta i vigili sono intervenuti per un cavo elettrico penzolante. In via Iannelli, quindi, per un palo della segnaletica che oscillava pericolosamente. Chiusa via Marano-Pianura per sprofondamento. Chiusa anche la perimetrale Scampia per una buca molto pericolosa che ha fatto forare le gomme a 6-7 veicoli con persone sulla strada. È stato necessario l'intervento della Protezione civile. Riaperta alle 22 di ieri sera dopo due ore. In via delle Repubbliche Marinare un tabellone si è abbattuto su un'auto.