Maltempo, crollano le strade a Napoli: voragini e sprofondamenti, incidenti con le auto e bus deviati

Voragini e sprofondamenti sulle strade questa mattina a Napoli in diversi quartieri. Crolli del manto stradale si sono registrati in in via Giulio Cesare a Fuorigrotta, via Ciccotti a Scampia e in via Epomeo a Soccavo. Qui, a causa del cedimento della strada, si è verificato anche un incidente stradale, con un camion che è finito con la ruota nella buca. Bloccato il raccordo prima dell'uscita di via Epomeo, con lunghe code. Deviati i bus dell'Anm. I disagi sembrerebbero essere legati a recenti lavori fatti dall'Abc, che sarebbero crollati con la pioggia incessante di stanotte.

Sprofondamenti del manto stradale per lunghi tratti si sono registrati, come detto, in molti quartieri questa mattina, dopo quasi 10 ore di pioggia incessante. I cedimenti, nel caso di via Epomeo, sarebbero in corrispondenza di recenti interventi di ripristino delle condotte fatti da Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica. Si tratterebbe nello specifico, spiegano fonti del Comune di Napoli a Fanpage.it, di un ripristino di uno scavo precedente fatto da Abc che se è crollato. Un autocarro con una ruota ci è finito dentro. Per fortuna, non si registrano feriti. Solo molto traffico.

A Scampia, a causa dell'allagamento in via Ciccotti( direzione corso Secondigliano), la Linea bus R5 è stata temporaneamente deviata. In partenza da via Zuccarini, giunta in via Labriola( dopo la fermata 3903 Labriola-Parco Fiorito), non prosegue in direzione via Ciccotti ma inverte la marcia alla rotatoria, percorre via Labriola, svolta per via Galimberti, via Baku e proprio percorso; in partenza da Garibaldi il percorso è invariato.