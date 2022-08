Maltempo in Campania, bomba d’acqua e tempesta di fulmini sul Napoletano Strade allagate, raffiche forti di vento e una tempesta di fulmini sulla provincia. A Sorrento vietato fare il bagno a Marina Grande.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua su Napoli oggi pomeriggio, con molte strade allagate e trasformate in fiumi, raffiche forti di vento e una tempesta di fulmini che non ha risparmiato nemmeno la provincia. C'è allarme crolli e rischio di dissesto idrogeologico in tutta la Regione Campania, a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla regione meridionale. Dopo il disastro di Monteforte Irpino, di qualche giorno fa, con i fiumi di fango che hanno inghiottito le automobili, il livello d'allerta è elevatissimo. Mentre a Sorrento il sindaco è stato costretto a vietare la balneazione a Marina Grande dopo i risultati dell'analisi dell'Arpac, fatti su prelievi del 10 agosto, dai quali è emerso che l'ultimo nubifragio ha fatto saltare le fognature. Si aspettano nuovi rilievi per la revoca del provvedimento.

La mappa dei fulmini sul Napoletano

​Allerta meteo gialla in Campania fino a sabato

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido fino alle 20 di oggi. La perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore giallo per piogge e temporali per la giornata di domani su tutte le zone della Campania. L'avviso sarà valido dalle ore 12 alla mezzanotte di sabato 13 agosto. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico.

I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi. Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. A Napoli il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini.