Maltempo Campania, 275 interventi dei pompieri in 24 ore: Napoli allagata, alberi abbattuti sulle case Da 24 ore circa il maltempo sta flagellando tutta la Campania: tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi abbattuti sulle case.

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo continua a flagellare la Campania: da circa 24 ore la pioggia batte incessantemente, salvo brevi, brevissime interruzioni. I violenti nubifragi che hanno colpito il territorio hanno tenuto molto impegnati i vigili del fuoco: nelle ultime 24 ore, in Campania, sono stati 275 gli interventi compiuti dai pompieri per i danni causati dal maltempo. Le zone più interessate sono quelle di Napoli e Caserta: maggiormente colpito il capoluogo campano, dove si sono verificati numerosi allagamenti e dove, a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato i temporali, alcuni alberi si sono abbattuti sulle abitazioni, fortunatamente senza provocare grossi danni a persone o cose; in città, oggi 26 settembre, le scuole resteranno chiuse. Nella notte, poi, anche il Cilento è stato colpito da temporali e forte vento, con particolare riferimento alla città di Agropoli.

In Campania allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di oggi

Questa condizione meteorologica è destinata a durare, sulla Campania, almeno fino alle fine della giornata odierna: la Protezione Civile regionale ha difatti prorogato fino alle ore 23.59 di oggi, lunedì 26 settembre, l'allerta meteo di colore arancione che era stata inizialmente diramata soltanto per la giornata di ieri. Anche per la giornata odierna sono previsti forti temporali su tutto il territorio regionale. Come si legge nella nota diramata la Protezione Civile della Campania "richiama i Sindaci alla massima attenzione, attivando i Centri operativi comunali, attuando tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di mitigazione del rischio, messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini".