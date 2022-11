Maltempo Avellino, il tetto del centro commerciale strappato via dal vento: paura a Lioni Il forte vento ha divelto la copertura del centro commerciale “La Fornace” di Lioni, in provincia di Avellino, che è caduta nel parcheggio sulle auto in sosta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tragedia sfiorata a Lioni, in provincia di Avellino: il forte vento ha infatti divelto parte della copertura del Centro Commerciale "La Fornace", con le lamiere che sono letteralmente "piovute" sul parcheggio dove diverse persone avevano lasciato la propria vettura mentre facevano acquisti all'interno. Le immagini delle videocamere di sorveglianza testimoniano anche che in quel momento alcune persone si trovavano nel parcheggio e, sentendo l'improvviso boato, scappano verso un riparo per evitare di essere travolti dalle lamiere. Nessun ferito: danni solo alle vetture parcheggiate. Ma il bilancio poteva essere molto più grave di qualche macchina ammaccata.

Come Fanpage.it ha avuto modo di accertare parlando con i vigili del fuoco, a volare via è stata la copertura del Centro Commerciale "La Fornace", completamente divelta dal vento. Sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento locale di Lioni e della sede centrale in supporto, che stanno lavorando fin da questa mattina per eliminare parti pericolanti e mettere in sicurezza la struttura. Nella mattinata di oggi, un episodio simile era accaduto a Mercogliano, dove in località Torelli era stato divelto dal vento il tetto di una scuola. Anche in questo caso sono accorsi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura: tanta paura ma nessun ferito nonostante a scuola vi fossero alunni, docenti e personale: ma anche molte polemiche per la decisione del sindaco Vittorio D'Alessio di non chiudere le scuole nonostante l'allerta arancione diramata su tutta la Campania dalla Protezione Civile, proprio per temporali e forti raffiche di vento.